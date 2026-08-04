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How I Met Your Mother

Bitte lächeln!

ProSiebenStaffel 5Folge 18vom 04.08.2026
Bitte lächeln!

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How I Met Your Mother

Folge 18: Bitte lächeln!

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Jeder Geburtstag ist für Lily ein ganz wichtiges Ereignis, das sie nur mit den engsten Freunden feiern will. Zu ihrem Ärger bringt Ted seine neue Freundin Amanda mit, von der er glaubt, dass sie "die Eine" ist. Lily möchte Amanda nicht auf dem Geburtstagsfoto haben, denn seit Jahren bringt Ted immer eine Frau mit - die er für "die Eine" hält ... Robin ist sauer, weil Barney auf jedem Foto gut getroffen ist. Nun will sie ein Foto machen, auf dem Barney richtig mies rüberkommt.

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