How I Met Your Mother
Folge 19: Zum Affen gemacht
21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Marshall, Lily und die anderen sind bei Ted und haben Pizza bestellt. Doch Marshall hat kein Bargeld, um die Lieferung zu bezahlen. Zögerlich erzählt er seinen Freunden, wie ihm ein Räuber auf dem Heimweg durch den Central Park die Geldbörse gestohlen hat. Die Geschichte flößt Lily soviel Angst ein, dass sie beschließt, sich eine Pistole zu kaufen. Das wiederum bringt Marshall zu dem Geständnis, dass er in Wirklichkeit von einem Äffchen aus dem Zoo beklaut wurde.
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen