How I Met Your Mother
Folge 22: Roboter gegen Wrestler
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Barney möchte in der Clique eine neue Tradition etablieren und besorgt Tickets für die Sportveranstaltung "Roboter gegen Wrestler". Robin sagt sofort ab und so macht sich der Rest der Truppe ohne sie auf den Weg. Ted findet in der Post, die eigentlich für die Vormieterin bestimmt war, eine Einladung zu einer Party in einer architektonischen In-Location. Er ist von dem intellektuellen Publikum hellauf begeistert, doch die anderen langweilen sich schrecklich ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen