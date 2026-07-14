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How I Met Your Mother

Der Robin-Grundkurs

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 14.07.2026
Der Robin-Grundkurs

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How I Met Your Mother

Folge 3: Der Robin-Grundkurs

21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Robin glaubt, dass Barney sie betrügt. Denn seit Tagen ist er so liebe- und verständnisvoll. In ihrer Eifersucht bricht sie seinen Aktenkoffer auf und findet darin eine Art Schulheft, in dem ihre Eigenheiten und Verhaltensweisen beschrieben sind. Daraufhin plaudert Marshall aus, dass Ted seinem Kumpel Barney im Hörsaal der Uni eine Art Robin-Grundkurs gibt. Marshall versucht, ein altes Holzfass loszuwerden, das ihm als Möbelstück über viele Jahre ans Herz gewachsen ist.

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