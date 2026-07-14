How I Met Your Mother
Folge 3: Der Robin-Grundkurs
21 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Robin glaubt, dass Barney sie betrügt. Denn seit Tagen ist er so liebe- und verständnisvoll. In ihrer Eifersucht bricht sie seinen Aktenkoffer auf und findet darin eine Art Schulheft, in dem ihre Eigenheiten und Verhaltensweisen beschrieben sind. Daraufhin plaudert Marshall aus, dass Ted seinem Kumpel Barney im Hörsaal der Uni eine Art Robin-Grundkurs gibt. Marshall versucht, ein altes Holzfass loszuwerden, das ihm als Möbelstück über viele Jahre ans Herz gewachsen ist.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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