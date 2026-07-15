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How I Met Your Mother

Der sexlose Gastgeber

ProSiebenStaffel 5Folge 4vom 15.07.2026
Der sexlose Gastgeber

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How I Met Your Mother

Folge 4: Der sexlose Gastgeber

21 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Ted kleidet sich als Professor jetzt in Tweed. Anders als Barney ist er davon überzeugt, dass der neue Look bei den Frauen sehr gut ankommt. Tatsächlich lernt Ted am nächsten Abend die attraktive Suzy kennen, die prompt bei ihm übernachtet. Als Barney erfährt, dass zwischen den beiden nichts gelaufen ist, fühlt er sich bestätigt: Die junge Frau hatte in Ted einen "sexlosen Gastgeber" gesehen, bei dem man umsonst übernachten kann. Aber Ted lässt sich von Barney nichts einreden.

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How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

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