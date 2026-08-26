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How I Met Your Mother

Blitzgiving

ProSiebenStaffel 6Folge 10vom 26.08.2026
Blitzgiving

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How I Met Your Mother

Folge 10: Blitzgiving

21 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Am Abend vor Thanksgiving hängt die Clique im McLarens rum. Weil es langweilig ist, geht Ted früher nach Hause. Am nächsten Morgen erzählen ihm seine Freunde, was er in der vergangenen Nacht für verrückte Sachen verpasst habe. Total begeistert von den Erlebnissen ist auch ihr Kumpel Steve, genannt "der Blitz". Er hat die Angewohnheit, immer zu früh zu gehen und verpasst somit die tollsten Erlebnisse. Mittlerweile glauben die Freunde, dass Ted der neue Blitz sei ...

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