How I Met Your Mother
Folge 16: Der Verzweiflungstag
21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Marshall ist nach dem Tod seines Vaters immer noch in Minnesota, um seiner Mutter beizustehen. Lily beschließt, hinzufliegen und ihn zum Valentinstag zu überraschen. Als sie ankommt, ist sie schockiert: Marshall hat sich wieder zu einem Jugendlichen zurückentwickelt, der den ganzen Tag Videospiele spielt und sich von seiner Mutter bedienen lässt ... Während es zwischen Ted und Zoey langsam ernst wird und Ted Panik bekommt, erklärt Barney den Valentinstag zum Verzweiflungs-Tag.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
