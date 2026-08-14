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How I Met Your Mother

Das große Aufräumen

ProSiebenStaffel 6Folge 2vom 14.08.2026
Das große Aufräumen

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How I Met Your Mother

Folge 2: Das große Aufräumen

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Barneys Mutter Loretta plant, ihr Haus zu verkaufen. Barney und seine Freunde helfen dabei, die Bude auszuräumen. Beim Verpacken diverser Erinnerungsstücke entdecken sie einen Brief an einen gewissen Sam Gibbs, der aber nie verschickt wurde. Im Umschlag befindet sich ein Foto von Barney und seinem Bruder James, auf dessen Rückseite Loretta die Worte "dein Sohn" geschrieben hatte. Sofort macht sich Barney mitsamt James und den Freunden auf den Weg zu seinem vermeintlichen Vater.

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