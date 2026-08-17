How I Met Your Mother
Folge 3: Unvollendet
21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Ted bekommt von Barney das Angebot, den neuen Hauptsitz der Goliath National Bank zu entwerfen. Ted sagt aber ab, ist er doch mit seinem Job als Architekturdozent zufrieden. Daraufhin setzt Barney alles daran, sich von Ted das "Ja" einzuholen. Zu diesem Zweck wendet er all seine Tricks an, mit denen er üblicherweise jede Frau rumkriegt. Indes kämpft Robin mit der Trennung von ihrem Kollegen Don. Angetrunken spricht sie ihm mehrmals schlimme Drohungen auf den Anrufbeantworter.
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen