How I Met Your Mother
Folge 4: Jeder gegen jeden
21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Marshall erhält eine SMS von Max, einem Freund. Der teilt ihm mit, dass Woody Allen im gleichen Steakhouse wie er zu Mittag isst. Die Freunde beschließen, ein Wettrennen dorthin zu machen. Dabei benutzt jeder das Fortbewegungsmittel, von dem er glaubt, dass es im New Yorker Verkehr das schnellste ist. Lily entscheidet sich für die U-Bahn, Ted nimmt den Bus, Robin wählt das Taxi, Marshall läuft und Barney spielt einen Herzinfarkt, um mit dem Krankenwagen nach Downtown zu kommen.
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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