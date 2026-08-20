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How I Met Your Mother

Kinderkram

ProSiebenStaffel 6Folge 6vom 20.08.2026
Kinderkram

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How I Met Your Mother

Folge 6: Kinderkram

21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Lily und Marshall machen sich bereits Gedanken darüber, wie ihr zukünftiges Baby heißen könnte. Sie erstellen beide je eine Namensliste, die sie schließlich ihren Freunden präsentieren. Es stellt sich heraus, dass Marshall nur Jungennamen und Lily nur Mädchennamen aufgeführt hat. Marshall gesteht Ted in einer ruhigen Minute, dass er sich auf keinen Fall eine Tochter wünscht - aus Angst, dass ein Mädchen als Stripperin enden und an einen Typen wie Barney geraten könnte.

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