How I Met Your Mother
Folge 6: Kinderkram
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Lily und Marshall machen sich bereits Gedanken darüber, wie ihr zukünftiges Baby heißen könnte. Sie erstellen beide je eine Namensliste, die sie schließlich ihren Freunden präsentieren. Es stellt sich heraus, dass Marshall nur Jungennamen und Lily nur Mädchennamen aufgeführt hat. Marshall gesteht Ted in einer ruhigen Minute, dass er sich auf keinen Fall eine Tochter wünscht - aus Angst, dass ein Mädchen als Stripperin enden und an einen Typen wie Barney geraten könnte.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen