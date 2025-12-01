Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Tick Tick Tick ...

ProSiebenStaffel 7Folge 10vom 01.12.2025
Tick Tick Tick ...

Tick Tick Tick ...Jetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 10: Tick Tick Tick ...

21 Min.Folge vom 01.12.2025

Barney und Robin sind, nachdem sie sich im Taxi leidenschaftlich geküsst haben, in Barneys Bett gelandet und haben miteinander geschlafen. Robin hat danach ein furchtbar schlechtes Gewissen und will nicht, dass Kevin etwas erfährt. Barney stimmt zu, wenn auch widerwillig, und verspricht, auch seiner Freundin Nora nichts vom One-Night-Stand zu erzählen. Ausgerechnet an diesem Abend lernt er Noras Eltern kennen ... Indes sind Marshall, Ted und Lily auf dem Groovapalooza-Festival.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen