How I Met Your Mother
Folge 13: Gutes neues Jahr
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Am Neujahrstag steht Marshall am Grab seines geliebten Vaters, der vor einem Jahr verstorben ist. Er möchte ihm alles über den turbulenten Silvesterabend der Gang erzählen: Barney und Ted sind ihrem langgehegten Traum von einer eigenen Bar ein Stück näher gekommen, Robin kann ihre Karriere vorantreiben und Lily muss sich mal wieder mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater auseinandersetzen. Leider wird Marshalls persönliches Zwiegespräch von anderen Besuchern gestört ...
How I Met Your Mother
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
