How I Met Your Mother
Folge 14: 46 Minuten
21 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Marshall und Lily wohnen mittlerweile auf Long Island in dem Haus, das Lily von ihren Großeltern geschenkt bekommen hat. Lilys Vater Mickey ist bei ihnen eingezogen und lebt somit wieder dort, wo er seine Kindheit verbracht hat. Schon bald geht Mickey den beiden gehörig auf die Nerven ... Indes nimmt Barney sowohl Ted als auch Robin und Kevin mit in einen Stripclub, in dem eine Tänzerin namens Jasmine arbeitet, welche eine totale Ähnlichkeit mit Lily hat - mit fatalen Folgen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
