How I Met Your Mother
Folge 18: Karma
21 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 6
Barney muss unentwegt an Quinn denken. Tatsächlich entdeckt er eines Abends bei einem Besuch in seinem Stamm-Striplokal, dass Quinn dort als Tänzerin arbeitet. Barney bittet sie um ein erneutes Date, aber sie will sich mit ihm nur im Club treffen, was zur Folge hat, dass Barney für ein paar Minuten Gespräch jedes Mal bezahlen muss. Ted ist immer noch traurig wegen Robins Auszug. Um sich abzulenken, sucht er sich ein Hobby, das er in Robins Zimmer ausüben kann.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
