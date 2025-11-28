How I Met Your Mother
Folge 9: Katastrophenschutz
21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Der angekündigte Hurricane Irene versetzt ganz New York in Angst und Schrecken. Ted versucht seine Freunde dazu zu überreden, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Er hat in bester Pfadfinder-Manier bereits einen Mietwagen organisiert und eine Notfalltasche gepackt, um nach Westchester zu fahren. Leider hat er die Rechnung ohne seine Freunde gemacht ...
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen