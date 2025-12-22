How I Met Your Mother
Folge 1: Farhampton
21 Min.Folge vom 22.12.2025
Ted sitzt am Bahnhof Farhampton und schüttet einer fremden Frau sein Herz aus: Barney und Quinn haben sich verlobt. Als sie Robin bittet, eine ihrer Brautjungfern zu werden, sagt sie zu, obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit mit Barney ein Problem damit hat. Als Robin erfährt, dass Quinn überhaupt nicht weiß, dass Barney und sie früher zusammen waren, gerät die Situation außer Kontrolle. Indes hat Victoria Klaus vor dem Altar stehen lassen und ist mit Ted durchgebrannt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen