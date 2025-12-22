Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

ProSiebenStaffel 8Folge 1vom 22.12.2025
21 Min.Folge vom 22.12.2025

Ted sitzt am Bahnhof Farhampton und schüttet einer fremden Frau sein Herz aus: Barney und Quinn haben sich verlobt. Als sie Robin bittet, eine ihrer Brautjungfern zu werden, sagt sie zu, obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit mit Barney ein Problem damit hat. Als Robin erfährt, dass Quinn überhaupt nicht weiß, dass Barney und sie früher zusammen waren, gerät die Situation außer Kontrolle. Indes hat Victoria Klaus vor dem Altar stehen lassen und ist mit Ted durchgebrannt.

ProSieben
