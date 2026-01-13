Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Verhext (2)

Staffel 8Folge 12vom 13.01.2026
Verhext (2)

How I Met Your Mother

Folge 12: Verhext (2)

21 Min.Folge vom 13.01.2026

Nach Barney ist nun Ted zum Schweigen verdammt. Barneys Plan, seiner neuen Freundin Patrice auf einem Dach einen Heiratsantrag zu machen, soll schließlich geheim bleiben. Ted hat immer noch Gefühle für Robin, doch diese liebt Barney. Wird Ted Barneys Vorhaben verraten, und Robin die Verlobung verhindern?

