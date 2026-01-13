How I Met Your Mother
Folge 12: Verhext (2)
21 Min.Folge vom 13.01.2026
Nach Barney ist nun Ted zum Schweigen verdammt. Barneys Plan, seiner neuen Freundin Patrice auf einem Dach einen Heiratsantrag zu machen, soll schließlich geheim bleiben. Ted hat immer noch Gefühle für Robin, doch diese liebt Barney. Wird Ted Barneys Vorhaben verraten, und Robin die Verlobung verhindern?
How I Met Your Mother
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
