Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Der Unsichtbarkeits-Ring

ProSiebenStaffel 8Folge 14vom 15.01.2026
Der Unsichtbarkeits-Ring

Der Unsichtbarkeits-RingJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 14: Der Unsichtbarkeits-Ring

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Ted trifft sich mit einer 20-Jährigen. Barney spielt sich als Moralapostel auf, leidet aber am Entzug von One-Night-Stands. Also überredet er Ted, wenigstens einmal mit seiner neuen Bekanntschaft zu schlafen. Die beiden landen tatsächlich im Bett, und am nächsten Morgen schickt Ted Barney ein Foto der jungen Frau. Dieser ist entsetzt: Es handelt sich um seine Halbschwester Carly! Geschockt organisiert er sofort eine Hochzeit für die beiden ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen