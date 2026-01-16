Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 15vom 16.01.2026
21 Min.Folge vom 16.01.2026

Ted lernt scheinbar zufällig die hübsche Jeanette kennen. Doch bald wird klar, dass sie schon länger ein Auge auf Ted geworfen und das Treffen arrangiert hat. Marshall und Lily halten sie daher für eine Stalkerin und raten ihrem Freund, auf Abstand zu gehen. Robin zeigt Verständnis und gesteht, dass sie selbst vor Jahren von einem Mann besessen gewesen ist. Dies veranlasst ihren Verlobten Barney, in ihrer Vergangenheit zu schnüffeln. Er reist sogar nach Kanada ...

