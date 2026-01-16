How I Met Your Mother
Folge 15: Die dunkle Seite
21 Min.Folge vom 16.01.2026
Ted lernt scheinbar zufällig die hübsche Jeanette kennen. Doch bald wird klar, dass sie schon länger ein Auge auf Ted geworfen und das Treffen arrangiert hat. Marshall und Lily halten sie daher für eine Stalkerin und raten ihrem Freund, auf Abstand zu gehen. Robin zeigt Verständnis und gesteht, dass sie selbst vor Jahren von einem Mann besessen gewesen ist. Dies veranlasst ihren Verlobten Barney, in ihrer Vergangenheit zu schnüffeln. Er reist sogar nach Kanada ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen