Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Zwei Irre

PULS 4Staffel 8Folge 16vom 16.03.2026
Zwei Irre

Zwei IrreJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 16: Zwei Irre

21 Min.Folge vom 16.03.2026

Ted ist unglücklich in seiner Beziehung zu Jeanette. Diese entpuppt sich immer mehr als verrückte, unberechenbare Person. Marshall und Barney sind erleichtert, als Ted erzählt, dass er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Als der frisch gebackene Single nicht zuhause ist, dringt Jeanette jedoch in seine Wohnung ein und verbarrikadiert sich im Schlafzimmer. Ted befürchtet, sich beim Schlussmachen nicht klar genug ausgedrückt zu haben, und unternimmt einen neuen Versuch ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
PULS 4
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen