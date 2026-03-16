How I Met Your Mother
Folge 16: Zwei Irre
21 Min.Folge vom 16.03.2026
Ted ist unglücklich in seiner Beziehung zu Jeanette. Diese entpuppt sich immer mehr als verrückte, unberechenbare Person. Marshall und Barney sind erleichtert, als Ted erzählt, dass er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat. Als der frisch gebackene Single nicht zuhause ist, dringt Jeanette jedoch in seine Wohnung ein und verbarrikadiert sich im Schlafzimmer. Ted befürchtet, sich beim Schlussmachen nicht klar genug ausgedrückt zu haben, und unternimmt einen neuen Versuch ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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