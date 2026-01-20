Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

ProSiebenStaffel 8Folge 17vom 20.01.2026
Folge 17: Der Aschenbecher

21 Min.Folge vom 20.01.2026

Ted hat überraschend eine Nachricht des Captains auf seinem Anrufbeantworter. Die beiden sind sich zuletzt vor eineinhalb Jahren begegnet, damals hat ihn der Captain bedroht. Trotzdem ruft Ted ihn an und erfährt, dass dieser eigentlich Robins Nummer will. Daraufhin rekonstruiert Robin den Abend aus ihrer Sicht und ist sicher, dass der Captain sie liebt. Doch dieser hat die Namen verwechselt und will Lily sprechen. Was hat sich damals zwischen den beiden abgespielt?

ProSieben
