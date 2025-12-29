Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Die Super-Nanny

Staffel 8Folge 3vom 29.12.2025
Die Super-Nanny

How I Met Your Mother

Folge 3: Die Super-Nanny

21 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Lily und Marshall stehen vor einem Problem: Lily muss wieder arbeiten gehen, doch leider haben sie kein Kindermädchen, das auf Baby Marvin aufpassen kann. Dafür steht Mickey, Lilys Vater, plötzlich vor der Tür - sein Haus ist abgebrannt. Lily ist vollkommen entsetzt, als er ihr anbietet, seinen Enkelsohn zu beaufsichtigen. Indessen hat Barney eine Idee, wie er Frauen kennenlernen kann: Er gibt sich als alleinerziehender Milliardär aus, der eine Nanny für seinen Sohn sucht.

