Folge 5: Zwei durchtriebene Hunde
Folge vom 02.01.2026 Ab 6
Teds Freundin Victoria sendet ständig eindeutige Signale, die Ted leider nicht versteht. Lily und Marshall erklären ihm, dass sich Victoria einen Heiratsantrag erhofft. Gesagt, getan: Ted hält um Victorias Hand an. Sie willigt ein - allerdings unter der Bedingung, dass er seine Freundschaft zu Robin beendet. Indes macht sich Robin Sorgen um Barneys seelischen Zustand: Ihm ist ein kleiner Hund zugelaufen, zu dem er ein seltsames, emotionales Verhältnis aufgebaut hat.
