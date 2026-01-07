Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Zwölf wuschige Weiber

ProSiebenStaffel 8Folge 8vom 07.01.2026
Zwölf wuschige Weiber

How I Met Your Mother

Folge 8: Zwölf wuschige Weiber

21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6

Im wichtigsten Fall seiner Karriere trifft Marshall ausgerechnet auf seinen ehemaligen Studienkollegen und Widersacher Brad. Er glaubt, den Fall gegen einen Pharmakonzern zu gewinnen, doch Brad setzt seine körperlichen Reize ein und betört die weibliche Jury ... Die anderen versuchen sich währenddessen mit Bösewicht-Geschichten aus ihrer Jugend zu übertrumpfen. Ted, Barney und Robin entpuppen sich dabei bald als Lügner - nur Lily ist bis heute noch weithin gefürchtet ...

ProSieben
