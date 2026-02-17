Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Bassist gesucht

ProSiebenStaffel 9Folge 13vom 17.02.2026
Bassist gesucht

Bassist gesuchtJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 13: Bassist gesucht

21 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6

Im Farhampton Inn machen die Freunde am Tag vor der Hochzeit eine unangenehme Bekanntschaft: Sie treffen Darren, dessen einziges Ziel es ist, menschliche Beziehungen zu zerstören. Zuerst zieht er Robin und Lily in seinen dämonischen Bann, dann sind Ted und Barney an der Reihe. Ist ihre Freundschaft untereinander stark genug, um Darrens Manipulationsversuchen zu widerstehen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen