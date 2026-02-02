Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Ein netter Kerl

ProSiebenStaffel 9Folge 2vom 02.02.2026
Ein netter Kerl

Ein netter KerlJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 2: Ein netter Kerl

20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6

Marshall steckt in Minnesota fest, da wegen eines Unwetters alle Flüge nach New York gestrichen sind. Um noch rechtzeitig zu Barneys und Robins Hochzeit zu kommen, will er ein Auto mieten, doch eine Frau kommt ihm zuvor. Währenddessen erzählt Barney Robin, Ted und Lily von einem Familienfluch: Alle Stinsons sind beziehungsunfähig! Seine einzige Hoffnung ist sein verheirateter Bruder James. Doch dann erfährt Robin, dass die Ehe von James vor kurzem gescheitert ist ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen