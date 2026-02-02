How I Met Your Mother
Folge 2: Ein netter Kerl
20 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6
Marshall steckt in Minnesota fest, da wegen eines Unwetters alle Flüge nach New York gestrichen sind. Um noch rechtzeitig zu Barneys und Robins Hochzeit zu kommen, will er ein Auto mieten, doch eine Frau kommt ihm zuvor. Währenddessen erzählt Barney Robin, Ted und Lily von einem Familienfluch: Alle Stinsons sind beziehungsunfähig! Seine einzige Hoffnung ist sein verheirateter Bruder James. Doch dann erfährt Robin, dass die Ehe von James vor kurzem gescheitert ist ...
How I Met Your Mother
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
