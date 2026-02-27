How I Met Your Mother
Folge 21: Gary Blauman
21 Min.Folge vom 27.02.2026
Noch einmal gerät der sorgfältig geplante Ablauf der Hochzeit in Gefahr: Ein unangemeldeter Gast taucht auf - Gary Blauman, ein ehemaliger Kollege von Barney, dessen Antwort auf die Einladung scheinbar verloren ging. Nun weiß Robin nicht, wo sie ihn beim Festessen hinsetzen soll. Marshall bietet an, dieses Problem für sie zu lösen. Dabei merkt er, dass seine Freunde sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben, ob Gary ein willkommener Gast ist oder nicht ...
How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen