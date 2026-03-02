How I Met Your Mother
Folge 22: Das Gelöbnis
21 Min.Folge vom 02.03.2026
Es ist kurz vor der Hochzeit - und Barney muss noch sein Ehegelübde formulieren. Eine Aufgabe, die ihm nicht leicht fällt. Marshall und Lily bieten als selbsternannte Experten sofort ihre Hilfe an - woraufhin Barney sie daran erinnert, dass sie keines ihrer vor sieben Jahren gemachten Eheversprechen gehalten haben. Das bringt alle drei zum Nachdenken ...
How I Met Your Mother
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen