How I Met Your Mother

Das Gelöbnis

Staffel 9Folge 22vom 02.03.2026
Das Gelöbnis

Folge 22: Das Gelöbnis

21 Min.Folge vom 02.03.2026

Es ist kurz vor der Hochzeit - und Barney muss noch sein Ehegelübde formulieren. Eine Aufgabe, die ihm nicht leicht fällt. Marshall und Lily bieten als selbsternannte Experten sofort ihre Hilfe an - woraufhin Barney sie daran erinnert, dass sie keines ihrer vor sieben Jahren gemachten Eheversprechen gehalten haben. Das bringt alle drei zum Nachdenken ...

