Die Liebe meines Lebens (2)Jetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 24: Die Liebe meines Lebens (2)
21 Min.Folge vom 04.03.2026
Nach Jahren schaffen es Ted und die Mutter seiner zwei Kinder, endlich zu heiraten. Wieder einmal treffen sich die Freunde, um gemeinsam zu feiern. Am stärksten hat sich Barney verändert: Die Folgen eines seiner Liebesabenteuer haben ihn zu einem völlig neuen Menschen gemacht. Für seine Kinder blickt Ted noch einmal zurück auf das schicksalhafte Treffen mit ihrer Mutter auf dem Bahnsteig in Farhampton, dann erzählt er die Geschichte zu Ende ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen