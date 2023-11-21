Das letzte Mal in New YorkJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 3: Das letzte Mal in New York
21 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 6
Bevor Ted endgültig nach Chicago zieht, will er noch einige Dinge erledigen und erstellt eine To-do-Liste. Lily entdeckt die Liste und wundert sich, denn Ted hat sich vorgenommen, die Wahrheit über den 26. April zu erzählen. Als sie ihn zur Rede stellt, beichtet Ted ihr, dass er und Marshall ihr Kleid für die Hochzeit zerstört haben und es dann auf die Reinigung geschoben haben. Lily ist außer sich und überlegt sich eine ganz besondere Strafe für die beiden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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