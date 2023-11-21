Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Das letzte Mal in New York

PULS 4Staffel 9Folge 3vom 21.11.2023
Das letzte Mal in New York

Das letzte Mal in New YorkJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 3: Das letzte Mal in New York

21 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 6

Bevor Ted endgültig nach Chicago zieht, will er noch einige Dinge erledigen und erstellt eine To-do-Liste. Lily entdeckt die Liste und wundert sich, denn Ted hat sich vorgenommen, die Wahrheit über den 26. April zu erzählen. Als sie ihn zur Rede stellt, beichtet Ted ihr, dass er und Marshall ihr Kleid für die Hochzeit zerstört haben und es dann auf die Reinigung geschoben haben. Lily ist außer sich und überlegt sich eine ganz besondere Strafe für die beiden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
PULS 4
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen