Fiona Erdmann: Vom Reality-Star zur Immoqueen
Folge 5: Fiona Erdmann: Vom Reality-Star zur Immoqueen
22 Min.Ab 12
Fiona Erdmann, einst umstrittene GNTM-Kandidatin, wurde Influencerin und baute nach schweren Schicksalsschlägen ihr Leben komplett um. Mit 24.000 Euro zog sie nach Dubai, stieg mit ihrem heutigen Mann ins Geschäft mit Off-Plan-Immobilien ein und verdient mittlerweile hohe Provisionen. Sie investiert konsequent weiter und lebt zwischen Baustelle, Familie und Business ein Leben als erfolgreiche Unternehmerin.
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
12
