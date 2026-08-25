Hubert ohne Staller
Folge vom 25.08.2026: Der Tote im Heizungsraum
48 Min.Folge vom 25.08.2026
Während einer Hausbesichtigung, entdeckt Revierleiterin Sabine Kaiser im Heizungsraum eine männliche Leiche. Weder die Maklerin noch der ehemalige Hausbesitzer können den Toten identifizieren. Erst als Hubert und Girwidz die Ermittlungen aufnehmen, entpuppt sich der Tote als „Leerstandpfleger“ einer Immobilienagentur. Bleibt für die beiden nur noch die Frage zu klären, wer den Toten in den Heizungsraum gesperrt hat.
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