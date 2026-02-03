Hubert ohne Staller
Folge vom 03.02.2026: Ein Kinderspiel
47 Min.Folge vom 03.02.2026
Als der neunjährige Lukas Aubinger einen Mord melden möchte, staunt das gesamte Revier nicht schlecht. Der Junge ist der festen Überzeugung, dass sein Nachbar Josef Stark seine Frau umgebracht hat. Girwidz hält das für ein Kinderspiel, doch der Junge hat angebliche Beweise im Rucksack, darunter den Ehering mit den Initialen der Frau. Das lässt Frau Kaiser dann doch nachdenklich werden. Sie schickt Hubert und Girwidz zum besagten Nachbarn, und tatsächlich gibt es dort einige Ungereimtheiten.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0