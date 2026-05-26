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Hubert ohne Staller

Nonnenlos

ServusTVFolge vom 26.05.2026
Nonnenlos

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Hubert ohne Staller

Folge vom 26.05.2026: Nonnenlos

47 Min.Folge vom 26.05.2026

Girwidz wird Augenzeuge eines Anschlags auf den Inhaber eines Schmuckgeschäfts. Die Täterin: eine Nonne! Kurze Zeit später verschwindet eine andere Nonne aus dem nahe gelegenen Kloster spurlos – spätestens jetzt ist Girwidz in seinem Arbeitseifer kaum noch zu bremsen. Zum Leidwesen Huberts finden seine wilden Verschwörungstheorien zunehmend Gehör, was dazu führt, dass Yazid als Sonderermittler ins Kloster eingeschleust wird.

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