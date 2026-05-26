Hubert ohne Staller
Folge vom 26.05.2026: Nonnenlos
47 Min.Folge vom 26.05.2026
Girwidz wird Augenzeuge eines Anschlags auf den Inhaber eines Schmuckgeschäfts. Die Täterin: eine Nonne! Kurze Zeit später verschwindet eine andere Nonne aus dem nahe gelegenen Kloster spurlos – spätestens jetzt ist Girwidz in seinem Arbeitseifer kaum noch zu bremsen. Zum Leidwesen Huberts finden seine wilden Verschwörungstheorien zunehmend Gehör, was dazu führt, dass Yazid als Sonderermittler ins Kloster eingeschleust wird.
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