Hubert ohne Staller
Folge vom 28.04.2026: Schönes Wochenende
48 Min.Folge vom 28.04.2026
Sabine Kaiser unternimmt zusammen mit Hubert und Girwidz eine Teambuilding-Maßnahme im bayerischen Oberland. Was die drei nicht wissen: Survivaltrainer Ulf Johren wurde von zwei Gefängnisausbrechern ermordet und einer von ihnen gibt sich nun als Trainer aus. Mit einem derartigen Polizeiaufgebot haben aber wiederum die Täter nicht gerechnet, wodurch es für beide Seiten brenzlig wird.
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