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Hubert ohne Staller

Schönes Wochenende

ServusTVFolge vom 28.04.2026
Schönes Wochenende

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Hubert ohne Staller

Folge vom 28.04.2026: Schönes Wochenende

48 Min.Folge vom 28.04.2026

Sabine Kaiser unternimmt zusammen mit Hubert und Girwidz eine Teambuilding-Maßnahme im bayerischen Oberland. Was die drei nicht wissen: Survivaltrainer Ulf Johren wurde von zwei Gefängnisausbrechern ermordet und einer von ihnen gibt sich nun als Trainer aus. Mit einem derartigen Polizeiaufgebot haben aber wiederum die Täter nicht gerechnet, wodurch es für beide Seiten brenzlig wird.

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