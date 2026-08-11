Hubert ohne Staller
Folge vom 11.08.2026: Die Kinder der fünf Seen
48 Min.Folge vom 11.08.2026
Ein Toter am Waldrand stellt Hubert und Girwidz vor ein Rätsel: Wer ist der bärtige Mann, der keine Papiere bei sich hat und seltsam schlichte Kleidung trägt? Schnell wird klar, dass es sich um ein Mitglied der Sekte „Kinder der fünf Seen“ handelt, die sich auf den Weltuntergang vorbereitet. Wollte der Mann der Sekte den Rücken kehren und wurde deshalb ermordet?
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