Hubert ohne Staller
Folge vom 11.08.2026: Die letzte Reise
48 Min.Folge vom 11.08.2026
Hubert und Girwidz machen bei der Kontrolle eines Reisebusses einen grausigen Fund: Im Gepäckfach liegt der erschlagene Reiseleiter. Als der Busfahrer Max Schmieder flüchtet, ist das für die beiden Polizisten ein eindeutiges Schuldeingeständnis. Doch dann liefert Schmieder nach seiner Festnahme ein einwandfreies Alibi. Die Suche nach dem Mörder beginnt von vorne und führt Hubert und Girwidz in ein mafiös geführtes Busunternehmen.
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