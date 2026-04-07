Hubert und Staller
Folge vom 07.04.2026: Kleine Fische, große Fische
48 Min.Folge vom 07.04.2026
Bei dem Versuch, einen entflogenen Papagei einzufangen, müssen Hubert und Staller feststellen, dass der wohlhabende Besitzer des Vogels das Zeitliche gesegnet hat. Offenbar hat er in seinem Haus einen Einbrecher ertappt und ist daraufhin erschlagen worden. Doch bald mehren sich Indizien, dass der Einbruch nur ein Ablenkungsmanöver war und der Mann gezielt ermordet wurde.
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