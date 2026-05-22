Hubert und Staller
Folge vom 22.05.2026: Floßfahrt ohne Wiederkehr
47 Min.Folge vom 22.05.2026
Eine stimmungsvolle Floßfahrt auf der Isar endet abrupt, als ein Mitglied der Floßkapelle zu randalieren beginnt. Hubert und Staller wollen ihn beruhigen, finden stattdessen aber die Leiche eines Antiquitätenhändlers im Wasser treiben. Da das Opfer bereits tot war, als es ins Wasser geworfen wurde, handelt es sich um wohl Mord. Doch wer hatte ein Motiv, den Mann aus dem Weg zu räumen?
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