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Hubert und Staller

Floßfahrt ohne Wiederkehr

ServusTVFolge vom 22.05.2026
Floßfahrt ohne Wiederkehr

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Hubert und Staller

Folge vom 22.05.2026: Floßfahrt ohne Wiederkehr

47 Min.Folge vom 22.05.2026

Eine stimmungsvolle Floßfahrt auf der Isar endet abrupt, als ein Mitglied der Floßkapelle zu randalieren beginnt. Hubert und Staller wollen ihn beruhigen, finden stattdessen aber die Leiche eines Antiquitätenhändlers im Wasser treiben. Da das Opfer bereits tot war, als es ins Wasser geworfen wurde, handelt es sich um wohl Mord. Doch wer hatte ein Motiv, den Mann aus dem Weg zu räumen?

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