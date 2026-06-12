Hubert und Staller
Folge vom 12.06.2026: Ein Stück vom Kuchen
48 Min.Folge vom 12.06.2026
Eigentlich sollen Hubert und Staller nur einen angesägten Hochsitz untersuchen, doch dann finden sie eine tote Frau auf der Bank sitzen. Laut Befund wurde die blinde Dame mit trockenem Streuselkuchen erstickt, die WG-Kolleginnen – die eine taub, die andere ebenso blind – können zur Lösung des Falls nichts beitragen. Also folgen Hubert und Staller der Krümelspur des Streuselkuchens.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0