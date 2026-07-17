Hubert und Staller
Folge vom 17.07.2026: Blütenträume
48 Min.Folge vom 17.07.2026
Nächtlicher Lärm raubt Revierleiter Girwidz und seiner Frau den wohlverdienten Schlaf. Als Hubert und Staller eine nahegelegene Druckerei als Ursache ausmachen, entdecken sie deren Besitzer tot vor seiner Druckpresse. Doch warum musste der Chef sterben? Wollte sich ein ehemaliger Angestellter für seine Entlassung rächen? Stand der Alte seinem Nachfolger im Weg? Als Hubert und Staller einen rätselhaften Papierabschnitt finden, nimmt der Fall eine überraschende Wendung.
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