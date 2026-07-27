Hubert und Staller
Folge vom 27.07.2026: Nachhilfe in Sachen Mord
48 Min.Folge vom 27.07.2026
Hubert und Staller suchen mit Riedl in einem Boot die Loisach nach einer angeblichen Leiche ab. Die entpuppt sich zwar als Falschmeldung, dafür behauptet Riedl aufgeregt, einen Mord gesehen zu haben. Ganz deutlich habe er im Fenster eines Hauses am Ufer gesehen, wie eine rothaarige Frau erstochen worden ist. Hubert und Staller halten das Ganze für ein Hirngespinst von Riedl. Doch kurz darauf meldet der Besitzer des Hauses seine Frau als vermisst. Hatte Riedl doch Recht?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0