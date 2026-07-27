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Hubert und Staller

Nachhilfe in Sachen Mord

ServusTVFolge vom 27.07.2026
Nachhilfe in Sachen Mord

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Hubert und Staller

Folge vom 27.07.2026: Nachhilfe in Sachen Mord

48 Min.Folge vom 27.07.2026

Hubert und Staller suchen mit Riedl in einem Boot die Loisach nach einer angeblichen Leiche ab. Die entpuppt sich zwar als Falschmeldung, dafür behauptet Riedl aufgeregt, einen Mord gesehen zu haben. Ganz deutlich habe er im Fenster eines Hauses am Ufer gesehen, wie eine rothaarige Frau erstochen worden ist. Hubert und Staller halten das Ganze für ein Hirngespinst von Riedl. Doch kurz darauf meldet der Besitzer des Hauses seine Frau als vermisst. Hatte Riedl doch Recht?

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