Hubert und Staller
Folge vom 28.07.2026: Die Schöne und das Biest
48 Min.Folge vom 28.07.2026
Als Hubert und Staller im Hotel „See-Oase“ wegen aufgebrochener Spinde ermitteln, stoßen sie im dortigen Wellnessbereich auf eine Leiche. Die ermordete Frau wird ausgerechnet als Co-Geschäftsführerin der Anlage identifiziert. Eindeutige Indizien belasten einen Angestellten des Hotels schwer. Doch als auch die Zwillingsschwester der Toten bedroht wird, mehren sich für Hubert und Staller die Anzeichen, dass jemand ein doppeltes Spiel treibt und nichts so ist, wie es scheint.
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