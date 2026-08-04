Hubert und Staller
Folge vom 04.08.2026: Eine todsichere Masche
48 Min.Folge vom 04.08.2026
Ein schwarzer Tag für das Revier. Direkt vor den Augen von Hubert und Staller wird ein junger Mann überfahren, kurz darauf bricht Polizeirat Girwidz zusammen. Während der Chef daraufhin versucht, vom Krankenbett aus seine Mannschaft zu dirigieren, gehen Hubert und Staller bei dem Überfahrenen bald nicht mehr von einem Unfall, sondern von einer gezielten Tötung aus.
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