Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hubert und Staller

Eine todsichere Masche

ServusTVFolge vom 04.08.2026
Eine todsichere Masche

Eine todsichere MascheJetzt kostenlos streamen

Hubert und Staller

Folge vom 04.08.2026: Eine todsichere Masche

48 Min.Folge vom 04.08.2026

Ein schwarzer Tag für das Revier. Direkt vor den Augen von Hubert und Staller wird ein junger Mann überfahren, kurz darauf bricht Polizeirat Girwidz zusammen. Während der Chef daraufhin versucht, vom Krankenbett aus seine Mannschaft zu dirigieren, gehen Hubert und Staller bei dem Überfahrenen bald nicht mehr von einem Unfall, sondern von einer gezielten Tötung aus.

Alle verfügbaren Folgen