Hubert und Staller
Folge vom 07.08.2026: Mordskater
49 Min.Folge vom 07.08.2026
Als Hubert am Tag nach seinem Geburtstag nicht zur Arbeit erscheint, ruft ihn Staller auf dem Handy an. Hubert erwacht mit brummendem Schädel - neben der Leiche einer jungen Frau. Als kurz darauf seine Kollegen vor Ort sind, behauptet er, das Opfer nicht zu kennen und nicht zu wissen, wie er hierhergekommen ist. Hubert kann sich an nichts erinnern, aber alle Indizien sprechen gegen ihn.
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