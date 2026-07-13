Hubert und Staller
Folge vom 13.07.2026: Dicke Luft
48 Min.Folge vom 13.07.2026
Ein qualmender Kamin - Hubert sieht gar nicht ein, dass sie dafür zuständig sein sollen, doch Staller erbarmt sich und klettert aufs Dach. Als er in den Kamin hineinschaut, findet er die tote Kaminkehrerin Lena Roland, die an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben zu sein scheint. Bei der Frage, ob es sich um Selbstmord gehandelt hat oder um einen tragischen Unfall der Epileptikerin, wird schnell klar, dass Lena Roland nicht freiwillig in den Kaminschacht gestiegen ist.
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