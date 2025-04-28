Hunyadi - Aufstieg zur Macht (3/10)Jetzt kostenlos streamen
Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Folge 3: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (3/10)
Hochkarätig besetzte Serie über den ungarischen Nationalhelden János Hunyadi und dessen abenteuerliches Leben im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts. In der dritten Folge wünscht sich Graf Visconti, dass der gefeierte Feldherr János Hunyadi die Gefolgschaft von König Sigismund verlässt und sich in Mailand ansässig macht. Er bittet seine Nichte Giulietta, bei Hunyadi einzuziehen, um es ihm an nichts fehlen zu lassen. Auf der Burg Hunyad ist Erzsébet indes auf sich allein gestellt, wo sie es mit einem skrupellosen Salzmeister aufnehmen muss. Da ihre Briefe ihren Mann in Mailand nicht erreichen, weiß Hunyadi nicht einmal, dass sein Sohn Lacko geboren worden ist. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara Brankovic) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) László Mátray (Miho Szilágyi) László Gálffi (König Sigismund) Rade Serbedzija (George Brankovic) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Zsófia Ruttkay, Balász Lengyel & Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/The Orbital Strangers Project/Csaba Aknay
