Folge 7: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)
Hochkarätig besetzte Serie über den ungarischen Nationalhelden János Hunyadi und dessen abenteuerliches Leben im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts. In der siebten Folge stellt Hunyadi auf dem Marsch nach Edirnedie Entscheidungen von Kardinal Cesarini und König Wladislaw in Frage. Auf der Burg Hunyad erfährt Erzsébet indes von Giulietta, dass die italienische Flotte nie ausgelaufen ist. Die osmanischen Truppen könnten somit nicht davon abgehalten werden, den Bosporus zu überqueren. Unterdessen bittet Mehmed seine Mutter Mara um Hilfe, um den Thron von seinem Vater Murad übernehmen zu können. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara Brankovic) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) László Mátray (Miho Szilágyi) László Gálffi (König Sigismund) Rade Serbedzija (George Brankovic) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Zsófia Ruttkay, Balász Lengyel & Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Kristof Galgoczi Nemeth
