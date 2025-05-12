Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)

ORF1Staffel 1Folge 7vom 12.05.2025
Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)

Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)Jetzt kostenlos streamen

Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Folge 7: Hunyadi - Aufstieg zur Macht (7/10)

55 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 16

Hochkarätig besetzte Serie über den ungarischen Nationalhelden János Hunyadi und dessen abenteuerliches Leben im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts. In der siebten Folge stellt Hunyadi auf dem Marsch nach Edirnedie Entscheidungen von Kardinal Cesarini und König Wladislaw in Frage. Auf der Burg Hunyad erfährt Erzsébet indes von Giulietta, dass die italienische Flotte nie ausgelaufen ist. Die osmanischen Truppen könnten somit nicht davon abgehalten werden, den Bosporus zu überqueren. Unterdessen bittet Mehmed seine Mutter Mara um Hilfe, um den Thron von seinem Vater Murad übernehmen zu können. Besetzung: Gellért L. Kádár (János Hunyadi) Vivien Rujder (Erzsébet) Franciska Töröcsik (Mara Brankovic) Ernö Fekete (Ulrich von Cilli) Murathan Muslu (Sultan Murad) László Mátray (Miho Szilágyi) László Gálffi (König Sigismund) Rade Serbedzija (George Brankovic) Regie: Orsi Nagypál Drehbuch: Zsófia Ruttkay, Balász Lengyel & Mór Bán Bildquelle: ORF/Beta Film/MR Film/Kristof Galgoczi Nemeth

Hunyadi - Aufstieg zur Macht
ORF1
Hunyadi - Aufstieg zur Macht

Hunyadi - Aufstieg zur Macht

