Der größte Parkplatz der Welt - Das Autoterminal Bremerhaven
HYPERVERNETZT
Folge 4: Der größte Parkplatz der Welt - Das Autoterminal Bremerhaven
46 Min.Folge vom 23.02.2026
Reihenweise stehen hier die neuesten Modelle: Mit einer Fläche von über zwei Mio. Quadratmeter ist das Autoterminal Bremerhaven einer der größten Parkplätze weltweit. Mehr als zwei Mio. Pkw pro Jahr werden hier umgeschlagen. Da kann es beim Verladen in die riesigen Autofrachter schon mal hektisch werden. Trotzdem dürfen die kostbaren Neuwagen auf ihrem Weg in die Exportländer keinen Kratzer abbekommen. Dafür brauchen Fahrer und Einweiser starke Nerven.
