Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
HYPERVERNETZT

Der größte Parkplatz der Welt - Das Autoterminal Bremerhaven

WELTStaffel 1Folge 4vom 23.02.2026
Der größte Parkplatz der Welt - Das Autoterminal Bremerhaven

Der größte Parkplatz der Welt - Das Autoterminal BremerhavenJetzt kostenlos streamen

HYPERVERNETZT

Folge 4: Der größte Parkplatz der Welt - Das Autoterminal Bremerhaven

46 Min.Folge vom 23.02.2026

Reihenweise stehen hier die neuesten Modelle: Mit einer Fläche von über zwei Mio. Quadratmeter ist das Autoterminal Bremerhaven einer der größten Parkplätze weltweit. Mehr als zwei Mio. Pkw pro Jahr werden hier umgeschlagen. Da kann es beim Verladen in die riesigen Autofrachter schon mal hektisch werden. Trotzdem dürfen die kostbaren Neuwagen auf ihrem Weg in die Exportländer keinen Kratzer abbekommen. Dafür brauchen Fahrer und Einweiser starke Nerven.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

HYPERVERNETZT
WELT
HYPERVERNETZT

HYPERVERNETZT

Alle 1 Staffeln und Folgen